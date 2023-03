Platzmangel im Maßregel-Vollzug: So viele Straftäter mussten freigelassen werden!

Stuttgart - Die Maßregelvollzug-Kliniken in Baden-Württemberg sind überfüllt - so sehr, dass verurteilte Straftäter freigelassen werden müssen. Doch es gibt zwei Lösungsansätze für das Problem.

Blick auf das Gebäude des Maßregelvollzugs in Mühlhausen. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

2022 seien 34 Menschen aus der sogenannten Organisationshaft entlassen worden, teilte das Sozialministerium in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.



Organisationshaft ist die vorübergehende Freiheitsentziehung für einen Straftäter in einer Justizvollzugsanstalt, wenn gegen ihn neben einer Freiheitsstrafe eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden ist.

Werde ein Behandlungsplatz im Maßregelvollzug frei, würden die Verurteilten zur Aufnahme einbestellt, so das Ministerium. Dies gelte ausschließlich für solche Täter, die in eine Entziehungsanstalt müssen - wenn also die Straftat im Zusammenhang mit einer Drogen- oder Alkoholsucht begangen wurde.

Anders sei es bei Tätern, die beispielsweise wegen schwerer Gewalttaten verurteilt wurden, hieß es vom Ministerium. Solche Straftäter bekämen unter "Umgehung der Warteliste" kurzfristig einen Platz im Maßregelvollzug zugewiesen.

Dieser war in Baden-Württemberg, wie auch in anderen Bundesländern, deutlich überbelegt: Zum Stichtag 31. Dezember 2022 waren insgesamt 1425 Menschen untergebracht. Vorgesehen sind eigentlich nur 1320 Betten.

Zu diesem Zeitpunkt waren 83 Menschen in Organisationshaft - warteten also auf einen Platz in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt.