Polizei greift Autofahrerin auf: Geladene Schrotflinte an Bord

Besigheim - Die Polizei hat eine Autofahrerin aufgegriffen, die auf der A6 und der A81 durch ihre aggressive Fahrweise aufgefallen ist und Waffen an Bord hatte.

Auch zwei Hunde saßen im Auto, die der Tierrettung übergeben wurden. Die Fahrerin wurde nach einer Blutprobe in eine Psychiatrie gebracht.

Ein leerer Tank habe die Frau schließlich bei Ottarsheim gestoppt, wo Beamte sie aufgegriffen hätten. Die 28-Jährige verhielt sich den Angaben nach aggressiv gegenüber den Beamten, bespuckte und biss sie. In ihrem Wagen fanden die Einsatzkräfte demnach eine geladene Schrotflinte, Munition, ein verbotenes Messer, Alkohol und Drogen .

Sie habe bei ihrer Fahrt nach Ottmarsheim (Landkreis Ludwigsburg) am Samstagmorgen mehrere Wagen über den rechten Standstreifen überholt und sei mit erhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei sucht Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Auto der Frau geschädigt oder gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07144 9000 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen. Der Vorfall passierte am Samstag gegen 10.45 Uhr.