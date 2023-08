Porsche kollidiert mit Straßenbahnen und bleibt stecken

Mannheim - Kurioser Unfall am Mittwochnachmittag!

Eine Bahn wurde sogar aus den Schienen gerissen. © Priebe/pr-video

Der Porsche-Fahrer (66) fuhr gegen 17 Uhr einer Straßenbahn in der Relaisstraße hinterher. "Da ihm diese offenbar nicht schnell genug war, setzte er zu einem Überholvorgang an", so die Polizei. Dabei unterschätzte er wohl die Geschwindigkeit einer entgegenkommenden Bahn.

Trotz eingeleiteter Notbremsung der aufmerksamen Bahnführer konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Konsequenz: Der Porsche steckte zwischen beide Bahnen fest.

Ein Bahnfahrer brach sich das Handgelenk. Der 66-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Weitere Verletzte gibt es laut aktuellem Stand nicht.

Der Schaden an den Straßenbahnen sowie am Oberleitungssystem soll laut Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich liegen. Am Porsche entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.