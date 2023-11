Ski-Freunde aufgepasst: Erste Lifte geben Startschuss!

Stuttgart - Nach den ergiebigen Schneefällen in den vergangenen Tagen haben erste Lifte in Baden-Württemberg den Startschuss für die Skisaison 2024 gegeben.

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Skisaison. © Annette Riedl/dpa-tmn

Der in den vergangenen Tagen gefallene Schnee reiche aus, um den Lift am heutigen Mittwoch zu öffnen, die Pistenbedingungen seien gut, teilte der Betreiber des Skilifts Unterstmatt am Mittwoch auf seiner Webseite mit.

Auch die Lifte Seibelseckle und Ruhestein gaben grünes Licht. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Am Feldberg müssen sich Wintersportler noch etwas gedulden.

Auf Anfrage teilten die Feldbergbahnen mit, dass der Skibetrieb auf dem höchsten deutschen Berg nördlich der Alpen wie geplant erst am 1. Dezember starten werde.