Streit um Mobilitätsgesetz geht weiter: "Gibt nichts zu rütteln"

Stuttgart - Über kein Thema streitet Grün-Schwarz derzeit so offen wie das Mobilitätsgesetz von Verkehrsminister Hermann. Der CDU geht der Entwurf viel zu weit, sie befürchtet neue Bürokratie. Die Grünen stärken ihrem Minister mit markigen Worten den Rücken.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hielt dagegen: "Am Mobilitätsgesetz gibt es nichts zu rütteln!" Man habe in der Koalition das weitere Verfahren klar vereinbart.

CDU und Grüne würden deswegen im April und Mai in Arbeitskreisen mit Beratungen über Eckpunkte für ein neues Landesmobilitätsgesetz starten.

Der Gesetzesentwurf werde keine Grundlage für die weiteren Beratungen sein, sagte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel (34) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart . Die genauen Inhalte des Gesetzentwurfs sind allerdings noch nicht öffentlich bekannt.

Die CDU werde "wieder umfallen und wie in der Vergangenheit alles abnicken, was der grüne Koalitionspartner vorgibt", sagte der verkehrspolitische Sprecher Miguel Klauß.

"Wo ist bei dem ganzen Thema eigentlich der Ministerpräsident? Wo ist seine Führungsstärke, die er doch so gerne bei anderen vermisst?"

Die CDU-Fraktion hatte Verkehrsminister Hermann Anfang April in einem Brief mitgeteilt, dass der Entwurf des Mobilitätsgesetzes aus Sicht der CDU-Abgeordneten keine Grundlage für eine weitere Diskussion darstelle. Die Fraktion stört sich demnach vor allem an neuer Bürokratie, die aus ihrer Sicht durch das neue Gesetz entstünde.

Zudem sei der Entwurf auch inhaltlich nicht mehr aktuell, kritisierte Hagel in dem Brief und verwies auf Beschlüsse der Ampel-Koalition im Bund zur Verkehrspolitik. Am Montag hatte es ein Gespräch der Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen zu dem Thema gegeben.

Danach hatten Hagel und sein Grünen-Kollege Andreas Schwarz mitgeteilt, man werde die inhaltlichen Beratungen über den Entwurf vertiefen.