Strobl zieht Bilanz: So steht es um die Kriminalität im Südwesten

Einmal im Jahr stellt Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) die Kriminalitätsstatik vor. © Markus Lenhardt/dpa

Die Zahl der Straftaten lag 2024 in Baden-Württemberg etwa auf Vorjahresniveau. 587.330 Straftaten registrierte die Polizei - ein leichter Rückgang um 1,2 Prozent. Die Aufklärungsquote lag mit 62,6 Prozent ebenfalls leicht unter dem Vorjahr.

Man halte auch in herausfordernden Zeiten ein sehr gutes Sicherheitsniveau, bilanziert Thomas Strobl (65, CDU) - Baden-Württemberg bleibe eines der sichersten Länder und liege deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Allerdings zeigt ein genauerer Blick: Die Zahl an Straftaten ging auch deshalb zurück, weil es etwa weniger Diebstahlsdelikte gab - die machen aber fast jede dritte Straftat in der Statistik aus.

In vielen Kriminalitätsbereichen stieg die Zahl der Straftaten aber trotzdem - auch und besonders in jenen, die für die politische Debatte und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ausschlaggebend sind.

Die Straftaten im öffentlichen Raum seien rückläufig, so Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. Andere sensible Bereiche wuchsen an: So nahmen die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 13,8 Prozent zu. Die Gewaltkriminalität stieg im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent, die Straßenkriminalität um 4,1 Prozent.