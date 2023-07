Überraschender Zoll-Besuch: Shisha-Bars, Tankstellen und Tabakläden im Visier

Sigmaringen/Karlsruhe - Achtung, der Zoll steht vor der Tür! In Landkreisen in Baden-Württemberg kam es im Laufe der vergangenen Tage zu Durchsuchungen von Tankstellen, Shisha-Bars und Tabakläden. Dabei wurde der Zoll fündig.

In einem Fall entdeckten die Beamten sogar sogenannte CBD-Blüten. Dabei handelt es sich um die Blüten der Marihuanapflanze, welche je nach THC-Gehalt eine berauschende Wirkung hervorrufen und nicht legal sind. Gegen den Besitzer des Shops wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Beamten konnten anlässlich ihrer Kontroll-Tour zudem weitere Dinge aufspüren: So seien zahlreiche unversteuerte Substitute in Form von Einwegzigaretten und Liquids für E-Shishas entdeckt worden.

Was viele (noch) nicht wussten: Das vorrätige gewerbliche Halten von größeren Verpackungen oder der portionsweise Verkauf von Kleinverpackungen stellt von nun an eine Ordnungswidrigkeit dar.

Hintergrund der Aktion war die seit Juli bestehende Regelung, dass nur noch in Kleinverpackungen bis 25 Gramm entsprechend verkauft werden darf.

In gleich drei Landkreisen schlugen Zöllner in der vergangenen Woche zu. Das Ziel war eine Kontrolle der Verpackungsgrößen von Wasserpfeifentabak.

Das Hauptzollamt Karlsruhe hatte während ihrer Kontrolle alle Hände voll zu tun. © Hauptzollamt Karlsruhe

Bereits am Dienstag hatten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes mit der Polizei in Karlsruhe unter anderem eine große Menge an unversteuertem Tabak sichergestellt.

Am 11. Juli standen vor allem Shisha-Bars und Shisha-Verkaufsstellen im Fokus der Ermittler.

Während der Kontrolle konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden, wobei ein Prüfobjekt in der Karlsruher Innenstadt dabei besonders ins Auge stach.

In diesem Fall sei es zu dem dreisten Versuch eines Ladeninhabers gekommen, die Beamten vorsätzlich zu täuschen, bestätigte Alina Holm, Sprecherin beim Hauptzollamt Karlsruhe.

In dem Verkaufsgeschäft schien auf den ersten Blick alles ordnungsgemäß vonstatten zu gehen. Lediglich eine geringe Menge an nicht verkehrsfähigem Tabak konnte vor Ort festgestellt werden. Bei der Überprüfung der angrenzenden Räumlichkeiten wurden die Einsatzkräfte jedoch in einer vom Ladenlokal abgetrennten Toilette fündig.