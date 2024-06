Ulkige "Reutlingen kannst Du nicht mögen"-Plakate: Das steckt dahinter!

Im schwäbischen Reutlingen haben derzeit viele Verkehrsteilnehmer Grund zum Schmunzeln. © Bernd Weißbrod/dpa

Seit einigen Tagen sind in Reutlingen an Dutzenden Standorten Plakate mit Sätzen wie "Leben, wo keiner Urlaub macht" oder "Das Reu in Reutlingen steht für bereuen" zu finden.

Zusätzlich steht auf jedem dieser provokativen Plakate die Anmerkung: "Reutlingen kannst Du nicht mögen". Und daneben eine freie Fläche. Und um die geht es.

Dort sollen schon bald die zwei Wörter "nur lieben" eingefügt werden zusammen mit dem Link und QR-Code "www.nurlieben.de".

Auf die Idee für diese Werbekampagne kam das Stadtmarketing der rund 117.000-Einwohner-Stadt. Aus Erzählungen von Einwohnern sei deutlich geworden, dass Reutlingen oftmals eine Liebe auf den zweiten Blick sei, die sich hinter Vorurteilen und manchmal sogar unter einer Hass-Liebe zur eigenen Stadt verberge.