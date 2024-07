Ungewöhnliche Situation: Noch freie Betten am Bodensee

Meersburg - Touristen haben dieses Jahr gute Chancen, auch spontan am Bodensee noch ein Zimmer zu bekommen. Wegen der Berichte über Hochwasser und Mücken wurden stellenweise Buchungen storniert, auch Durchreiseverkehr blieb teilweise aus, wie Hoteliers aus der Region schilderten.

Manfred Lang vom Romantikhotel Residenz bekommt tägliche Anrufe, die Buchungen halten sich jedoch in Grenzen. © Felix Kästle/dpa

"Bei mir klingelt täglich das Telefon mit Anrufen von Menschen, die wissen wollen, ob man bei uns überhaupt Urlaub machen kann", sagte Manfred Lang vom Romantikhotel Residenz am See in Meersburg.

Die negativen Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen hätten für Verunsicherung gesorgt. Sie würden nicht wiedergeben, wie es in der Region wirklich sei.

Es habe nur in vereinzelten Bereichen am See mehr Mücken gegeben durch das Hochwasser, und das auch nur für kurze Zeit.

Bei ihm in Meersburg mit den steileren Ufern habe es gar keine Auswirkungen gegeben. Weder Ausflugsziele wie die Insel Mainau oder die Pfahlbauten noch die Schifffahrt seien von dem Hochwasser betroffen gewesen.

Das Baden im Bodensee sei möglich und das Trinkwasser völlig in Ordnung, betonte Lang.

Die Umsatzeinbußen durch fehlende Touristen träfen nicht nur sein Haus.