Vogelschutz in Walldorf: Monatelanger "Hausarrest" für Katzen auch dieses Jahr

Walldorf - Zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen gilt ab April wieder "Hausarrest" für Katzen in Teilen von Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis!

Katzen müssen auch in diesem Jahr einige Monate hinter verschlossenen Türen verbringen. © Uwe Anspach/dpa

Auch wenn die Regel bei Katzenhalterinnen und -haltern nicht auf ein positives Echo stoße, habe sie sich als ein wirksames Instrument zum Erhalt der Vogelart erwiesen, erklärte Landrat Stefan Dallinger (61, CDU) am Montag.

Im südlichen Teil der Stadt dürfen Katzen vom 1. April bis einschließlich 31. August das Haus prinzipiell nicht verlassen. Wer ein GPS-Tracking nachweisen kann, bekommt eine Ausnahmegenehmigung. Alternativ können die Besitzer den Garten katzensicher einzäunen oder die Tiere an der Leine führen.



Die Regeln sollen auch in den beiden kommenden Jahren gelten. Bei Verstößen drohen Bußgelder in Höhe von 500 Euro - oder auch bis zu 50.000 Euro für den Fall, dass Haubenlerchen verletzt oder getötet werden. Letztes Jahr hatte der Katzen-Lockdown bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Kritik gab es unter anderem an der Sammlung von Daten über Katzenhalter.

Hintergrund der Maßnahmen ist, dass eine Bebauung des Gebiets vor zehn Jahren artenschutzrechtlich nur unter der Voraussetzung zulässig war, dass es der Stadt Walldorf gelingt, die Brutreviere der Haubenlerche dort zu erhalten und den Schwerpunkt des Brutgebiets aus dem Baugebiet heraus zu verlagern.

Die Zahl der Brutpaare sei seit 2015 aber von fünf auf drei im vergangenen Jahr, zeitweise auch nur zwei, gesunken. "Daher sind weiterführende Maßnahmen zur Erhaltung und Stärkung der Haubenlerchenpopulation notwendig", hieß es.