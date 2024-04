Von wegen "verflixtes siebtes Jahr": Im Südwesten läuft es anders!

Fellbach - Das "verflixte siebte Jahr" bei Ehepaaren lässt sich in Baden-Württemberg zunehmend Zeit.

Bei tausenden Ehepaaren in Baden-Württemberg wurde im Jahr 2023 die Scheidung eingereicht. © Roberto Pfeil/dpa

Am häufigsten wurden Scheidungen im vergangenen Jahr im achten Ehejahr eingereicht. Insgesamt 848 Paare entschieden sich zu diesem Zeitpunkt dazu, nach sieben Jahren waren es 844 und neun Jahre nach der Trauung 792, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fellbach mitgeteilt hat.

Die Statistik sagt aber nichts dazu aus, ob der wahre Grund für die Trennung nach sieben Jahren aufgetreten sein könnte.



Insgesamt entschieden sich im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 15.761 Ehepaare zur Trennung, darunter waren auch 129 gleichgeschlechtliche Paare. Im Durchschnitt dauerte eine im vergangenen Jahr geschiedene Ehe im Südwesten knapp 16 Jahre.

Bei jeder sechsten der im vergangenen Jahr geschiedenen Ehen hatten Paare das Jubiläum der Silberhochzeit bereits hinter sich: 330 Ehepaaren ließen sich im Jahr des Ehejubiläums scheiden, immerhin 11 Paare taten dies nach 50 Jahren im Jahr der sogenannten goldenen Hochzeit.