Vor den Augen der Zuschauer: Artistin (28) stürzt vom Hochseil in die Tiefe!

Rastatt - Eine Zirkusartistin (28) stürzte während einer Aufführung in Rastatt ( Baden-Württemberg ) am gestrigen Donnerstagabend von einem Hochseil.

Die Künstlerin stürzte in der Manege auf den Boden. (Symbolbild) © -/Pfalztheater Kaiserslautern/dpa

Wie die Polizei in Offenburg mitteilte, geschah der Unfall am frühen Abend gegen 18 Uhr, mitten in der laufenden Zirkusvorstellung.

Die 28-Jährige fiel vor den Augen der Zuschauer plötzlich aus drei bis vier Metern in die Tiefe.

Der Rettungsdienst wurde umgehend alarmiert und ein Hubschrauber brachte die Artistin zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik in Karlsruhe.

Wie schwerwiegend ihre Verletzungen sind, ist unklar. Laut Angaben des Polizeisprechers war die junge Frau aber noch ansprechbar.

Die Ursache des Unglücks ist bislang ungeklärt, der Vorfall wurde als Arbeitsunfall eingestuft. Weitere Artisten waren nicht am Geschehen beteiligt gewesen.