Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim wird ausgeweitet: Das sind die neuen Regeln!

Mannheim - Seit einem Jahr ist in Baden-Württembergs zweitgrößter Stadt Mannheim das Mitführen von Waffen und Messern in bestimmten Bereichen verboten. Das wird nun ausgeweitet.

Die Polizei empfiehlt es, Messer zu Hause zu lassen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Nach Auskunft der Stadt betrifft die Änderung den räumlichen Geltungsbereich und die zeitliche Geltungsdauer. Dazu habe sich die Stadtverwaltung nach Beratungen mit dem Polizeipräsidium Mannheim entschieden, hieß es in einer Pressemitteilung. Die geänderte Verordnung werde am Donnerstag im Amtsblatt bekannt gemacht.

Ab dem 1. Dezember 2024 soll die dann angepasste Verordnung in Teilbereichen des Stadtkreises Mannheim in der gesamten Innenstadt, im Jungbusch, im Bereich der Kurpfalzbrücke und in Teilbereichen der Neckarstadt gelten.

Die Geltungszeiten der Waffen- und Messerverbotszone werden ebenfalls ausgeweitet. So gilt sie künftig durchgehend von freitags, 18 Uhr, bis sonntags, 6 Uhr, sowie an Tagen vor Feiertagen bis zum Morgen des Feiertags jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr.

Wer trotz des Verbots eine Waffe oder ein Messer griffbereit mit sich trägt, muss auch weiterhin mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro rechnen. Gefundene Waffen und Messer können beschlagnahmt werden.

Unter die Mannheimer Verordnung fallen Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge, die länger als vier Zentimeter ist.