Behörden in Sorge: Mehr Gewalt auf Straßen und Plätzen in Baden-Württemberg

Es zeichne sich "insgesamt ein Anstieg der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum ab", teilte das Innenministerium in einer Antwort auf eine Landtags-Anfrage der FDP mit.

Sorgen macht den Sicherheitsbehörden vor allem der Anstieg der Zahlen bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung und bei den Raubverbrechen.

Es seien aber auch mehr Vergewaltigungen, sexuelle Nötigung und schwere sexuelle Übergriffe gemeldet worden, teilte das Ministerium mit. Genaue Zahlen sollen im Sicherheitsbericht aufgelistet werden, der stets im März veröffentlicht wird.

Fast die Hälfte aller in Baden-Württemberg registrierten Straftaten findet im öffentlichen Raum statt, also unter anderem auf Straßen, Wegen oder Plätzen, in Parks oder in der Bahn.

Das Ministerium betonte allerdings: "Baden-Württemberg ist eines der sichersten Länder bundesweit."