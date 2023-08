Wilder Besuch im Ländle: Kommt hier ein Wolf ins Bild spaziert?

Römerstein - Es ist ein Schnappschuss, wie man ihn wohl nur selten zu Gesicht bekommt! In der schwäbischen Gemeinde Römerstein im Landkreis Reutlingen wurde aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wolf gesichtet. Das Tier wurde von einer Kamera in flagranti gefilmt.

Da kommt er ins Bild geschlichen: Ein Wolf wird im schwäbischen Römerstein von einer Kamera eingefangen. © privat

Sie sind scheu, berüchtigt und faszinierend zugleich: Die Rede ist von Wölfen.

Dass sich ein solcher in Baden-Württemberg die Ehre gibt, ist äußerst selten. Nun ist es aber offenbar doch passiert - und Aufnahmen eines Fotofallenbildes sollen es beweisen. Der tierische Besucher hat sich am gestrigen Dienstag in der Gemeinde Römerstein im Landkreis Reutlingen vor laufender Kamera ablichten lassen.

Experten sind sich nach Betrachtung der Aufnahmen sicher: Der ins Bild tapsende Vierbeiner ist ein Wolf! Die spannende Sichtung stammt von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Obwohl es sich bei dem Tier als sicherer Wolfsnachweis (C1) handeln soll, war eine weitere Individualisierung allein auf Grundlage des Bildes nicht möglich.