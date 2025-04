Automaten-Knacker gesucht: Wer kennt die mutmaßlichen Diebe?

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Wie die Beamten aus Brandenburg am Freitag mitteilten, soll einer der Unbekannten am 6. Juli vergangenen Jahres gegen Mitternacht den Warenautomaten in der Perleberger Straße in Wittenberge mit einem falschen Schlüssel geöffnet und so an die Beute gekommen sein.

Der Mann war schlank und maskiert. Er trug dunkle Schuhe, womöglich Sneaker mit heller Sohle, eine blaue Jeans, eine grau-blaue Jacke mit Kapuze und darunter eine Sweatjacke mit hellem Reißverschluss.

Eine Woche später, am 13. Juli vergangenen Jahres gegen 0.50 Uhr nahm ein Unbekannter die in der Puschkinstraße in Perleberg aufgestellten Automaten unter die Lupe, verließ dann das Geschäft und kam mit einem Bolzenschneider zurück. Mit diesem öffnete der Unbekannte die Automaten, bevor er das darin befindliche Geld klaute.

Auch dieser Mann ist schlank. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer blauen Jeans, einem grauen Pullover mit Kapuze. Er hatte ein dunkles Basecap unter der Kapuze auf und trug dunkle Turnschuhen mit heller Sohle. Sein Gesicht war teilweise von einem dunklen Bandana verdeckt.