09.07.2023 Badeunfall in Brandenburg: Sechsjährige tot aus Rangsdorfer See geborgen

Ein Badeausflug hat am Sonntag im brandenburgischen Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ein tragisches Ende genommen. Eine Sechsjährige ertrank in dem See.

Von Christoph Carsten

Rangsdorf - Ein Badeausflug hat am Sonntagnachmittag im brandenburgischen Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ein tragisches Ende genommen. Ein sechsjähriges Mädchen ertrank in dem dortigen See südlich von Berlin. Der Rangsdorfer See südlich von Berlin ist am Sonntag Schauplatz eines schrecklichen Vorfalls geworden. Ein sechsjähriges Mädchen ertrank in dem Gewässer. © News5 Wie die Polizei auf Twitter schrieb, konnte das Kind von den Rettungskräften nur noch tot aus dem Gewässer geborgen werden. Laut den Beamten hatten die Eltern der Sechsjährigen ihr Kind schon seit 15.30 Uhr am Nachmittag vermisst. Daraufhin hatte die Behörde zunächst eine Suchmeldung nach dem Mädchen herausgegeben. Laut dieser trug das Kind einen gelb-pinken Badeanzug und hatte die schwarzen Haare zu zwei Zöpfen geflochten. Brandenburg Scheune in Dabergotz steht in Flammen! Zunächst hatten die Polizisten eine Suchaktion rund um den See eingeleitet. Am Abend folgte die traurige Gewissheit: Das vermisste Mädchen wurde leblos im Wasser aufgefunden.

Titelfoto: News5