Betrunkener Elfjähriger muss ins Krankenhaus geflogen werden

Bei dem Jungen wurde ein Alkoholpegel von 0,7 Promille festgestellt. (Symbolbild) © Alexander Heinl/dpa

Zeugen hätten die Rettungskräfte am Samstag wegen eines stark betrunkenen Menschen in der Nähe eines Skaterparks alarmiert, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Rettungskräfte stellten fest, dass es um einen Elfjährigen geht und verständigten die Polizei. Er wurde erst in eine Klinik nach Neuruppin gebracht.

Ein Polizeisprecher sagte, die Mutter habe berichtet, dass der Junge mit einem Alkoholgehalt von 0,7 Promille in eine Klinik nach Potsdam geflogen wurde. Zunächst war unklar, wie der Junge an den Alkohol kam.