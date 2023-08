13.08.2023 10:42 Bluttat auf Zeltplatz: 53-Jähriger nach Messerattacke schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist ein 53 Jahre alter Mann auf einem Zeltplatz am Schwielochsee in Brandenburg durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Schwielochsee (Dahme-Spreewald) - Gewalttat im Ferienidyll: Am Samstagnachmittag ist ein Mann am Schwielochsee in Brandenburg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Schwerverletzte musste in einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. © Alex Talash/dpa Der 53-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Polizei mitteilte. Gegen 16.45 Uhr wurden die Beamten zu einem Zeltplatz in Zaue gerufen, wo Zeugen den Schwerverletzten zuvor entdeckt hatten. Die Polizisten nahmen einen 34-Jährigen fest, der demnach als dringend tatverdächtig gilt und zuvor vom Ort des Geschehens geflohen war. Brandenburg Verschmähter Rosenkavalier dreht durch und verletzt Polizisten Noch am Abend sicherten Polizeikräfte Spuren auf dem Campingplatz und sprachen mit Zeugen. Zum Tatmotiv lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

