Drogen im Spiel? Auffahrunfall auf der A11 endet tödlich

Der 73-Jährige wurde vor Ort reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Ein 38-Jähriger sei mit seinem Wagen in das am Stauende stehende Fahrzeug des 73-Jährigen gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Zunächst seien beide Fahrer aus ihren Autos ausgestiegen. Wenig später brach der 73-Jährige zusammen. Er wurde vor Ort reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Dort sei er später gestorben, so der Sprecher.