Drohender Zwangsabriss: Familie kämpft vor Bundesgerichtshof um ihr Haus

Am Freitag verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe als letzte Instanz in dem Zivilverfahren darüber, was aus dem Grundstück werden soll. Der Familie um Hausbesitzerin Kristin W. droht der Auszug aus dem geräumigen Einfamilienhaus im Berliner Speckgürtel. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Hausbesitzerin W. hatte das Baugrundstück südlich von Berlin im Jahr 2010 bei einer Zwangsversteigerung regulär erworben und darauf ihr Einfamilienhaus errichtet.

2014 entschied jedoch das Landgericht Potsdam, dass die Zwangsversteigerung fehlerhaft gewesen sei, weil das Amtsgericht Luckenwalde nicht ausreichend nach dem damaligen Eigentümer gesucht habe, der sein Grundstück nach dem Zuschlag zurückforderte.

Ende Juni 2023 entschied das Brandenburger Oberlandesgericht, dass die Familie binnen eines Jahres das Haus abreißen und das Grundstück räumen müsse.

Außerdem soll die Familie eine Grundschuld über 280.000 Euro plus Zinsen für die Baukosten löschen und dem Eigentümer rund 6000 Euro für die Nutzung des Grundstücks zahlen. Das OLG hatte keine Revision zugelassen. Da der BGH sich nach einer Nichtzulassungsbeschwerde der Sache nun annimmt, wurde die Frist bis zu einem möglichen Auszug und Abriss zunächst verlängert.