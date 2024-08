Drohne und Suchhunde im Einsatz: Vermisste Frau aus Kyritz in Graben gefunden

Die 67-jährige Frau wurde am heutigen Freitag gegen 13.30 Uhr in einem Graben in der Pritzwalker Straße gefunden.

Eine Drohne der Feuerwehr sowie Suchhunde der Rettungshundestaffel kamen zum Einsatz, um die Vermisste aufzuspüren.

Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.