Duo soll Handtasche geklaut und Geld abgehoben haben: Wer kennt die Täter?

Blankenfelde-Mahlow - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Duo, das in Blankenfelde-Mahlow eine Frau in einem Supermarkt beklaut haben soll und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Eine Frau und ein Mann werden mit Bildern aus einer Überwachungskamera von der Polizei gesucht. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Laut Behörde soll die Tat am Dienstag, dem 21. Mai, passiert sein. Die zwei Personen sollen in dem Lebensmittelladen in der Straße Am Lückefeld gegen 9.30 Uhr die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen haben.

Die Tatverdächtigen wurden von einer Überwachungskamera gefilmt, mit den Aufnahmen fahndet die Polizei nun nach dem Mann und der Frau.

Mit der in der Handtasche befindlichen EC-Karte wurde kurz nach dem Diebstahl im Supermarkt in einer Bankfiliale in Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich abgehoben. Auch bei dieser Tat wurde das Duo gefilmt.

Die Polizei fragt nun, wer die abgebildeten Personen kennt und Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann.