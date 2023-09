Extrem-Sportlerin Joyce Hübner läuft 120 Marathons in 140 Tage und umrundet Deutschland

Joyce Hübner (35) möchte mit diesem Projekt andere Menschen dazu inspirieren, Ihre Komfortzone zu verlassen und zeigen, wie das Austesten der persönlichen Grenze einen nachhaltig positiven Effekt auf einen selbst erwirkt. © Patrick Pleul/dpa

Extremsportlerin Joyce Hübner (35) ist am Mittwoch am Ziel ihrer Deutschlandumrundung angekommen - im brandenburgischen Frankfurt (Oder).

Die letzte Etappe legte die 35-Jährige am Mittwoch in Begleitung von etwa 20 Läuferinnen und Läufern vom Ort Manschnow in die Oderstadt zurück. In Frankfurt (Oder) war sie Anfang Mai gestartet. Insgesamt war Hübner 140 Tage unterwegs. Auf der Strecke hatte sie 20 Ruhetage.

Das "Projekt ihres Lebens", wie sie es beschreibt, endete für die in Berlin lebende Sportlerin ihren Angaben zufolge nach 120 Marathonläufen. Für die Deutschlandumrundung hatte sich die Immobilienökonomin unbezahlten Urlaub genommen.