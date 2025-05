Planenschlitzer verursachen Großeinsatz: Halbe Tonne Gefahrgut ausgetreten

Ziesar (Potsdam-Mittelmark) - Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen zu einem Großeinsatz nahe der A2 im brandenburgischen Ziesar ausgerückt.

Experten der Feuerwehr haben den Gefahrstoff neutralisiert. © Thomas Peise

Gegen 5.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Am Seehagen gerufen. Hier hatten unbekannte Täter in einem Gewerbepark die Plane eines Lkw-Anhängers aufgeschlitzt, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei wurde auch ein Behälter der Ladung beschädigt, wodurch rund eine halbe Tonne eines nicht näher genannten Gefahrstoffs austrat.

Die Einsatzkräfte errichteten umgehend einen Sperrkreis um den betroffenen Bereich. Gefahr für Dritte soll jedoch nicht bestanden haben.

Spezialisten der Feuerwehr benötigten circa zwei Stunden, um die Substanz unter Einsatz von Schutzanzügen und Atemschutzmasken zu neutralisieren.