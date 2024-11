Sie soll mit verlorener Bankkarte Frau um Tausende Euro erleichtert haben

Mit diesem Foto sucht die Polizei Brandenburg nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. © Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, soll die nun zur Fahndung ausgeschriebene Dame am 26. April an einem Geldautomaten in der Brandenburger Straße eine vierstellige Summe abgehoben haben.

Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Die Eigentümerin des Geldes hatte ihre Bankkarte zuvor verloren.