Fusion-Festival: Mutmaßlicher Dealer mit "Blue-Punisher"-Pillen festgenommen

Neubrandenburg - Auf dem Fusion-Festival in Lärz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei am Mittwoch einen 29-jährigen Mann aus Berlin festgenommen, der die extrem gefährliche Ecstasy-Droge "Blue Punisher" an Besucher verkauft haben soll.

Diese extrem gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" führte zum Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow. © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Die Polizei ist dankbar für den anonymen Hinweisgeber, durch den womöglich ein erneutes Drogen-Drama mit der extrem gefährlichen Ectasy-Pille verhindert werden konnte.

Die blaue Pille mit dem Totenkopf-Emblem hat einer 13-Jährigen am Montag das Leben gekostet sowie zur medizinischen Behandlung einer 14- und einer 15-Jährigen im Krankenhaus geführt.

Auch eine 15-Jährige aus dem brandenburgischen Rathenow ist am Wochenende mutmaßlich an einer Drogen-Überdosis gestorben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Potsdam liegt frühestens am Freitag das vorläufige Ergebnis der Obduktion vor.

Mit einem außergewöhnlichen Aufruf wenden sich die Beamten gezielt an den Hinweisgeber und warnen in diesem Zusammenhang erneut vor dem Konsum von Betäubungsmitteln, insbesondere von "Blue Punisher".

"Unbekannter Zeuge - wir suchen Sie! Denn Sie haben mit einem entscheidenden Hinweis im Zweifel verhindert, dass Besucher des Fusion-Festivals auf dem Gelände von einem Dealer harte Drogen wie die gefährliche Pille 'Blue Punisher' kaufen und konsumieren konnten. Bitte wenden Sie sich unbedingt an die Polizei Röbel unter 039931/8480."