"Blue Punisher": Starben bereits zwei Teenies an gefährlicher Ecstasy-Variante?

Bei Drogendelikten handele es sich immer um umfangreiche Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. "Wo kommt es her? Wo geht es hin? Ein Dealer teilt ja nicht nur an einen aus, sondern an mehrere."

Bereits am Montagabend hatte die Polizei vier Tatverdächtige im Alter von 16, 17, 17 und 37 Jahren festgenommen. Gegen den 37-Jährigen hatte das Amtsgericht Neubrandenburg am Dienstagnachmittag Haftbefehl erlassen.

Der Mann soll demnach in zwei Fällen Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben. Außerdem soll er Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen haben. Er ist in der JVA Neustrelitz in Haft.

Die anderen drei Verdächtigen sind laut Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es gebe bei den Tatverdächtigen aber einen Bezug zu der 13-Jährigen, sagte die Polizeisprecherin unter Berufung auf Ermittler. Die Tatverdächtigen hätte sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Laut Bundeskriminalamt (BKA) handelt es sich bei "Blue Punisher" (deutsch: blauer Bestrafer) nicht um eine separate Droge, sondern um ein Logo beziehungsweise ein Motiv einer Ecstasytablette. Tabletten können "mit dem gleichen Logo aus unterschiedlichen Quellen stammen und völlig unterschiedliche Zusammensetzungen bzw. Wirkungen haben".

Weiter hieß es vom BKA: "Das Logo "Blue Punisher" ist bereits seit einigen Jahren auf dem Markt, konkrete Zahlen zur Verbreitung einzelner Ecstasylogos existieren nicht." Das Logo ist an den Marvel-Charakter "The Punisher" angelehnt.

Laut Experten sind derartige Tabletten typischerweise besonders stark.