Neues Gutachten: Das ist der Planungs-Stand am Helenesee

Frankfurt (Oder) - Bereits seit Mai 2021 müssen Badegäste wegen Rutschungen auf das kühle Nass des Helenesees in Frankfurt (Oder) verzichten. Nun rückt die Sanierungsplanung durch ein neues Gutachten näher.

Der 250 Hektar große Helene-See soll nun endlich saniert werden. © Patrick Pleul/ZB/dpa

Nach Angaben des Landesbergbauamtes (LGBR) liegt seit Januar mit dem Gutachten zur Standsicherheit die Basis für die Sanierung vor. Nach Auskunft von Oberbürgermeister René Wilke (Linke) soll in Kürze die fachliche Bewertung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

"Nachdem nun das Standsicherheitsgutachten vorliegt (...), wollen wir in den kommenden Schritten Fragen der Finanzierung und Gestaltung der Sanierung schlussendlich klären, um dann bald verbindlich planen zu können", skizzierte Wilke der Deutschen Presse-Agentur am Montag die weiteren Etappen.

"Frankfurt (Oder) braucht die Helene", machte er deutlich. Die Stadt treibe den Prozess gemeinsam mit Partnern akribisch voran.

Im Mai 2021 war die "kleine Ostsee", wie der beliebte See in Ostbrandenburg auch genannt wird, komplett gesperrt worden, nachdem am Ostufer massive Rutschungen festgestellt worden waren. Bereits seit 2010 ist das Südufer gesperrt.

Wie lange die Sanierung dauern wird und wann der Helenesee für Badegäste wieder freigegeben werden kann, ist weiter unklar. Einen Zeitraum konnte LGBR-Präsident Sebastian Fritze noch nicht nennen.