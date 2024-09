Islamistischer Hintergrund? Messer-Mann auf A111 rief wohl "Allahu Akbar"

Von einem möglichen islamistischen Hintergrund stand in der ersten Mitteilung der Polizei nichts. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 40-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Der Verletzte hat das Krankenhaus nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen wieder verlassen.

Von einem möglichen islamistischen Hintergrund stand in der ersten Mitteilung der Polizei nichts. Den Verdacht äußerte am Dienstag die Junge Union Mecklenburg-Vorpommern. Nach deren Angaben hatten fünf JU-Mitglieder am Samstagabend an der Tankstelle haltgemacht.

"Gerade als die Tankstelle wieder verlassen wurde, rannte ein Mann mit eindeutigem Migrationshintergrund in die Tankstelle und schrie 'Allahu Akbar'", berichtete die JU in einer Pressemitteilung. "Die Mitglieder, die sich unmittelbar vor der Tankstelle befanden, mussten mit Schrecken feststellen, dass der Mann ein Messer zog und die Personen im Innenraum angriff. Die Mitglieder reagierten geistesgegenwärtig und brachten sich selbst in Sicherheit, um von dort die Polizei zu verständigen."

Die JU kritisierte, dass "in der Berichterstattung bisweilen der Bezug des Täters zum Islam durch seinen Ausruf des Glaubensbekenntnisses 'Allahu Akbar' keine Erwähnung fand".

Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Anfrage, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Deutschen mit Migrationshintergrund handele. "Im Übrigen wird um Verständnis gebeten, dass angesichts der laufenden Ermittlungen weitere Angaben zum Verfahren derzeit nicht erfolgen", erklärte die Pressestelle.