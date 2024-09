Mann auf A111 lebensbedrohlich mit Messer attackiert: Tatverdächtiger im Knast

Auf der Raststätte Stolper Heide ist ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. (Symbolbild) © Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Samstag auf der Raststätte Stolper Heide.

Demzufolge stach ein 40-Jähriger auf den polnischen Lkw-Fahrer ein.

Danach flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß über die Autobahn, wo er wenig später von den alarmierten Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden konnte.

Der 57-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am gestrigen Sonntag wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter am Amtsgericht Oranienburg vorgeführt. Er erließ einen Haftbefehl, woraufhin der 40-Jährige in den Knast kam.