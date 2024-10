Mann stirbt nach Dachstuhlbrand in Klinik: Identität geklärt

Brieselang - Nach einem Dachstuhlbrand in Brieselang ( Havelland ) ist ein Mann wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Brieselang (Landkreis Havelland) hat einem Bewohner das Leben gekostet. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Bei dem nun verstorbenen Rentner handelt es sich laut Polizei um den einzigen Bewohner des Hauses an der Nauener Chaussee, in dem das Feuer am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen war.

Zeugen hatten gegen 21 Uhr Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Während der Löscharbeiten befreiten die Einsatzkräfte den Mann aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss. Er wurde mit Verbrennungen per Hubschrauber in eine Berliner Unfallklinik geflogen.

Die Identität des Rentners war zunächst unklar und konnte erst im Zuge der weiteren Ermittlungen festgestellt werden. Nach seinem Tod im Krankenhaus leitete die Berliner Polizei ein Todesermittlungsverfahren ein.