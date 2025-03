Vorsicht, wenn Kommissar "Weber" anruft: Rentner verliert Vermögen an Fake-Polizist

Kyritz - In Kyritz ( Landkreis Ostprignitz-Ruppin ) ist ein 83-Jähriger von einem Telefonbetrüger um seine Ersparnisse gebracht worden.

Auch wenn sich das Gegenüber als Polizist ausgibt, ist am Telefon immer Vorsicht geboten - vor allem, wenn es um Geld geht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, rief der bislang unbekannte Mann den Rentner am Mittwochmittag an und gab am Telefon vor, ein Polizeibeamter mit dem Namen "Weber" zu sein.

Dem 83-Jährigen versuchte der angebliche Polizist im weiteren Verlauf weiszumachen, dass es in der Ortschaft Kyritz aktuell viele Festnahmen gäbe und auch das Konto des Rentners in diesem Zusammenhang als "gefährdet" eingestuft worden wäre.

Um seine Ersparnisse nicht zu verlieren, wurde der Angerufene angewiesen, sein bisheriges Konto zu räumen und alles Geld auf ein eigens eingerichtetes "Sicherheitskonto" zu überweisen.

Der 83-Jährige tat, wie ihm geheißen, erst später kam ihm der Verdacht, dass er möglicherweise betrogen worden sein könnte.