Mann zündet Haus an und verschanzt sich auf dem Dach: Dann stürzt er ab

Elstal - In Elstal ( Landkreis Havelland ) hat in der Nacht zum Dienstag ein Wohnhaus gebrannt. Der Tatverdächtige flüchtete sich auf das Dach und weigerte sich herunterzukommen.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Dienstag zu einem Brand in Elstal (Landkreis Havelland) gerufen. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen Mitternacht zu dem Brand an der Pariser Straße gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein Bewohner des Hauses das Feuer gelegt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Anwohner evakuieren.

Doch damit nicht genug der Aufregung: Während des Einsatzes stieg der mutmaßliche Brandstifter auf das Dach des Gebäudes, von wo aus er mit den Einsatzkräften kommunizierte.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch speziell für solche Ausnahmesituationen geschulte Beamte vor Ort.

Der Mann warf mehrere Dachziegel nach unten, ohne dass jemand getroffen wurde. Er schien sich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand befunden zu haben, wie er laut Polizei auch selbst äußerte.

Am Ende nahm das Geschehen einen tragischen Ausgang: Gegen 6 Uhr am Morgen fiel der Mann vom Dach und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in eine Klinik.