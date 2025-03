Mit geklautem Fiat 500 beim Tanken erwischt: Wer ist dieser Mann?

Lübbenau - Zwei Autos sind in der Gegend von Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) gestohlen worden. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Dieb.

Wo ist die Person bereits in Erscheinung getreten?

Ein bislang unbekannter Mann fiel circa 15 Kilometer vom Ort des Geschehens in Vetschau auf, als er einen gestohlenen Fiat 500 in den Morgenstunden betankte.

Laut den Beamten ereignete sich die Tat zwischen dem 2. und 3. August vergangenen Jahres. Beteiligt an dem Auto-Klau waren wohl mehrere Personen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg per Telefon unter 03573881227 an. Hinweise nimmt auch die Polizei des Landes Brandenburg im Internet entgegen.