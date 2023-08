Nach Freibad-Randale in Berlin: Jugendliche liefern sich Schlägerei im Tropical Islands

Krausnick (Dahme-Spreewald) - Schwimmbad-Gewalt schwappt auf Brandenburg über: Am Mittwochabend haben sich sechs Jugendliche im Tropical Islands eine handfeste Auseinandersetzung geliefert – und die Störenfriede kommen aus Berlin .

Am Mittwochabend haben sich sechs Teenager aus Berlin im Tropical Islands geprügelt. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 19 Uhr sollen zwei Gruppen im Wasser zunächst in einen Streit geraten sein, der dann in eine Schlägerei mündete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach prügelten fünf Jungen und ein Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren aufeinander ein. Einige Beteiligte sollen sich zuvor bereits gekannt haben.

Die handfeste Auseinandersetzung rief den Sicherheitsdienst des Schwimmresorts auf den Plan, der wiederum die Polizei informierte. Nach der Prügelei mussten vier Teenager vom alarmierten Rettungsdienst behandelt werden.

Anschließend wurden die Eltern der Kids über das Fehlverhalten benachrichtigt und mussten sie am Ort des Geschehens abholen. Zum Hintergrund des Streits machte die Behörde keine näheren Angaben.