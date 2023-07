Radlerin (61) von drei Hunden angefallen: Mit Heli ins Krankenhaus!

Wegen ihrer schweren Verletzungen musste die 61-Jährige nach dem Hundeangriff per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Die Polizei war am Montag laut eigenen Angaben gegen 14.45 Uhr zum Wildbahnweg gerufen worden. Dort hatte ein Zeuge den Angriff zuvor beobachtet.

Demnach war die Radlerin an einem Grundstück vorbeigefahren, als plötzlich aus einem Hoftor drei Labrador-Terrier-Mischlinge herausgeschossen kamen.

Die Hunde fielen über die 61-Jährige her, sodass die Frau mehrere schwere Bissverletzungen erlitt. In der Folge musste sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dort blieb sie stationär.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den Tierhalter. Dazu sicherten Beamte vor Ort Spuren.