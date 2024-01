24.01.2024 21:32 RBB-Team von Anwohner in Afrika angegriffen

Ein Fernsehteam des Rundfunks Berlin-Brandenburg ist am Dienstagmittag bei Dreharbeiten in dem kleinen Örtchen Afrika in der Uckermark angegriffen worden.

Von Thorsten Meiritz

Flieth-Stegelitz (Uckermark) - Warum liegt Afrika in Brandenburg? Dieser Frage wollte ein Fernsehteam des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) in der Gemeinde Flieth-Stegelitz auf den Grund gehen und ist dabei attackiert worden. In Brandenburg existiert tatsächlich eine kleine Siedlung, die den Namen Afrika trägt. (Archivfoto) © Bernd Settnik dpa Wie der rbb am Mittwoch mitteilte, ging es bei den Dreharbeiten um eine Recherche für die Regionalsendung "Der Tag in Berlin und Brandenburg". Man wollte demnach dem Ursprung des doch eher ungewöhnlichen Ortsnamens auf den Grund gehen. Wie die Polizeidirektion Ost mitteilte, wurde das Team am Dienstag gegen Mittag von einem Anwohner angegriffen. Sie sollen zu dieser Zeit am Ortsschild gefilmt haben. Der wütende Mann soll den Kameramann zu Boden gestoßen und den Fernsehschaffenden weitere Gewalt angedroht haben. Der Tatverdächtige sei der Polizei bereits bekannt. Brandenburg Schüler-Streich mit Folgen: Lehrer und zwölf Jugendliche verletzt! Über die Hintergründe des Angriffs lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung. "Über die Motive des Mannes können wir nur mutmaßen. Wir verurteilen den Angriff und warten jetzt die Ermittlungen der Polizei ab", äußerte sich ein rbb-Sprecher zu dem Vorfall in der Uckermark. Bleibende Schäden habe niemand erlitten.

