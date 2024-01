16.01.2024 16:55 12.893 Sechsjähriger tot in Auto entdeckt: Haftbefehl gegen Mutter erlassen!

An einem Waldweg in Brandenburg fand die Polizei in der Nacht zum Montag die Leiche eines Sechsjährigen. Nun wurde Haftbefehl gegen die 40-Jährige erlassen.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: Cevin Dettlaff/dpa