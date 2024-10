Sie soll Wachmann getötet haben: Kripo sucht nach Zeugen

Potsdam - Eine 38 Jahre alte transgeschlechtliche Person steht im Verdacht, einen Wachmann in Potsdam getötet zu haben. Nun ist die Kripo auf der Suche nach Zeugen .

Die Polizei Brandenburg möchte ein Tötungsdelikt aus Potsdam aufklären und sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat am 30. Mai geben können. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, soll sich die Tat am Donnerstag, dem 30. Mai, um 4.14 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße ereignet haben.

Demnach soll die Person den 33 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende angegriffen haben.

Dabei soll die 38-Jährige den Mann so schwer verletzt haben, dass dieser später im Krankenhaus verstarb.



Noch am Tatnachmittag wurde die Tatverdächtige festgenommen und befindet seitdem in Untersuchungshaft. Ab dem heutigen Montag werden in Potsdam Fahndungsplakate ausgehängt, um den Fall aufzuklären.

Die Kripo fragt, wer die tatverdächtige Person am 30. Mai oder in den Tagen davor in Potsdam gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsorten vor diesem Zeitpunkt geben kann.