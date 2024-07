Teenager stirbt bei Angelausflug auf See in Brandenburg

Bagenz (Spree-Neiße) - Tragisches Unglück in Brandenburg : Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Angelausflug gestorben.

Der 18-Jährige ist beim Angeln in der Talsperre Spremberg ertrunken. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Teenager war mit Freunden in einem Zeltlager an der Talsperre Spremberg, wie die Polizei am Mittag mitteilte.

Demnach soll der junge Mann zum Angeln mit einem Boot auf den See hinausgefahren sein. Gegen 4.40 Uhr sah ein Freund den Kahn auf dem Wasser treiben und fuhr hinaus, um nachzusehen.

Er entdeckte den 18-Jährigen kopfüber im Wasser und brachte ihn schnell ans Ufer. Die Wiederbelebungsversuche kamen jedoch zu spät, sodass ein Notarzt nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen konnte.