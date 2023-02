Tödlicher Crash auf der Landstraße: 53-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Für den 53-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei Autofahrer am Freitagmorgen gegen 9.25 Uhr auf der Landstraße 27 zwischen dem Annettenhof in Hohenselchow-Groß Pinnow und Casekow (Landkreis Uckermark, Brandenburg) zusammengekracht.

Ein 53 Jahre alter Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. In dem anderen Auto saßen ersten Erkenntnissen zufolge ein 30-Jähriger und ein 32-Jähriger. Beide kamen in ein Krankenhaus, der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab 1,99 Promille. Ob auch der andere Mann unter Alkohol stand, ist bislang nicht geklärt. Ebenfalls ungeklärt ist, wer von den beiden Männern den Wagen fuhr.