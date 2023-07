Tote von Melchow: Ergebnis der Obduktion legt traurigen Verdacht nahe

Abzuwarten bleiben die Untersuchungen der Rechtsmediziner. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Das habe die Obduktion der Leichen ergeben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ricarda Böhme am Montag.

Ein 80-Jähriger war bei dem Feuer am Sonntag in einem Schuppen auf dem Grundstück von Einsatzkräften mit einer Schussverletzung geborgen worden. Er starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Auch die tote Frau in dem Schuppen wies der Sprecherin zufolge eine Schussverletzung auf. Sie ist auch weiterhin noch nicht zweifelsfrei identifiziert. "Wir gehen aber davon aus, dass es sich um die Lebensgefährtin handelt", sagte Böhme.

Vermutlich tötete der 80-Jährige den Angaben zufolge die Frau und dann sich selbst. Die Staatsanwaltschaft geht weiterhin von einem erweiterten Suizid aus.

Abzuwarten blieben aber die Untersuchungen der Rechtsmediziner, sagte die Sprecherin. In dem Haus wurden nach ihren Angaben auch mehrere Brandsätze gefunden.