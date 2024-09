Transporter Richtung Magdeburg voll mit Polen-Böllern aufgeflogen

Küstrin-Kietz - In Küstrin-Kietz (Märkisch Oderland) hat die Bundespolizei einen Transporter angehalten, der fast 100 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper im Frachtraum geladen hatte.

In einem Kleintransporter aus Polen transportierten zwei Männer (30, 32) circa 90 Kilogramm Feuerwerkskörper. © Bundespolizeidirektion Berlin

Die Einsatzkräfte stoppten den Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen am gestrigen Montag gegen 19.30 Uhr am ehemaligen Grenzübergang zu einer routinemäßigen Kontrolle, wie die Bundespolizei Berlin am Dienstag mitteilte.



Die beiden polnischen Staatsangehörigen im Alter von 30 und 32 gaben an, in Richtung Magdeburg zu fahren.

Bei der Kontrolle des Transporters entdeckten die Einsatzkräfte 2500 Packungen mit Pyrotechnik mit einem Nettogewicht von circa 90 Kilogramm Sprengmasse.

Eine Einfuhrgenehmigung und weitere erforderliche Berechtigungsdokumente konnten das Duo nicht vorzeigen.

Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.