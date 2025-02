18-Jähriger stirbt nach Motorrad-Sturz in Eberswalde

Eberswalde - Tragischer Verkehrsunfall im Landkreis Barnim : Nach einem Sturz vom Motorrad ist am Donnerstagmorgen ein 18-Jähriger in Eberswalde gestorben.

Für einen 18-jährigen Motorradfahrer in Eberswalde (Landkreis Barnim) konnte der Rettungsdienst nichts mehr tun. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann gegen 6 Uhr in der Früh mit seinem Motorrad auf der Freienwalder Straße stadteinwärts.

Dabei stieß er aus bisher unbekannten Gründen mit einem Bus zusammen, der auf der Gegenfahrbahn auf der Linksabbiegerspur stand.

Der 18-Jähriger stürzte durch den Zusammenprall und geriet in der Folge unter einen Lkw.

Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass für den Motorradfahrer jede Hilfe zu spät kam. Er starb noch an der Unfallstelle. Die anderen am Unfall beteiligten Fahrer wurden nicht verletzt.