Zwei schwere Unfälle nahe Seelow: B1 für mehrere Stunden gesperrt

Seelow - Auf der B1 im Brandenburger Landkreis Märkisch-Oderland kam es am heutigen Dienstagvormittag gleich zu zwei schweren Verkehrsunfällen.

Nach Angaben von Unfallbeteiligten soll zum Zeitpunkt Nebel geherrscht haben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Insgesamt 15 Menschen sind bei den Verkehrsunfällen auf der B1 nahe Seelow (Landkreis Märkisch-Oderland) verletzt worden. Davon kamen acht Verletzte zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.

Demnach stießen am Montagvormittag zunächst sechs Autos in Höhe der Kreuzung zur B167 zusammen. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß von vier weiteren Autos in der Nähe des ersten Unfalls.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt. Über 70 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr waren vor Ort.

Zudem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Nach Angaben von Unfallbeteiligten soll zum Zeitpunkt der Unfälle Nebel auf der B1 geherrscht haben.