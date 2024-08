Was kostet Gesundheit in Berlin und Brandenburg?

Der bundesweite Schnitt liegt in diesem Zusammenhang bei 12,8 Prozent. Auch in Berlin wurde dieser mit 13 Prozent knapp übertroffen.

Bezieht man die Summen auf das jeweilige Bruttoinlandsprodukt (BIP), so entsprach der Wert in Brandenburg einem Anteil von 18,2 Prozent, was gleichbedeutend mit dem zweithöchsten aller Bundesländer ist.

Rechnet man die Ausgaben auf die Einwohnerzahl um, so ist die Hauptstadtregion Spitzenreiter in Deutschland. In Berlin wurden 6238 Euro und in Brandenburg 6303 Euro pro Kopf für die Gesundheit ausgegeben.