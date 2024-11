Woidke schwelgt in Nostalgie und wünscht sich Aufbruchsstimmung von 1989 zurück

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (63, SPD) gedachte am gestrigen Samstag der Friedlichen Revolution vor 35 Jahren. © Patrick Pleul/dpa

"Ich wünsche mir manchmal so ein bisschen diese Zuversicht, aber auch diese Wir-Schaffen-das-Mentalität dieser Tage zurück", sagte Woidke am Samstag.

Zugleich sprach er von einem "unglaublichen Glücksgefühl", als er die Menschen vor genau 35 Jahren auf der Berliner Mauer feiern sah.

Die Landesregierung und der Landtag erinnerten bei einem Festakt in Frankfurt (Oder) gemeinsam mit den polnischen Nachbarn an den Mut vieler Menschen in der DDR.

"Was am 9. November 1989 begann, bleibt ein Auftrag für die Zukunft. Einiges von der damaligen Aufbruchsstimmung und dem Gemeinschaftsgefühl brauchen wir auch heute. Belassen wir es also nicht bei Erinnerungen, sondern nutzen unsere Energie, um den erfolgreichen Weg Ostdeutschlands fortzusetzen", so Woidke weiter.