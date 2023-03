27.03.2023 11:00 Bremen: Trio schlägt Mann krankenhausreif - Zeugen gesucht!

Von Kevin Goonewardena

Bremen - Unbekannte Täter haben am Sonntag in Bremen einen 33-jährigen Mann durch Schläge schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls an der Bremer "Domsheide". © Carsten Rehder/dpa Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 21.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Domsheide" in der Bremer Altstadt. Dort wurde der 33-Jährige zunächst von drei Männern angesprochen und anschließend provoziert. Als das spätere Opfer auf die Provokationen nicht einging, schlugen ihm die Täter mit der Faust ins Gesicht und traten, als dieser am Boden lag, auf ihn ein. Anschließend konnten die Täter entkommen, Zeugen des Vorfalls alarmierten die Polizei. Der 33-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilte. Er musste zur stationären Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Bremen Neues Zentrum für Kunst eröffnet im Bremer Tabakquartier Die Täter werden als etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker, Statur gewesen sein. Das Trio war zur Tatzeit sportlich bekleidet und trug schwarze Vollbärte. Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und erste Zeugen befragt. Weitere Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

