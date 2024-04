Klimaaktion auf Mercedes-Gelände! Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen gesperrt

Bremen - Pendler zwischen Hannover und Bremen brauchten am Montagmorgen viel Geduld. Der Grund: Klimaaktivisten im Gleis!

Am Morgen musste der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Hannover und Bremen gestoppt werden. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die Regionalzüge auf der Strecke wurden am Morgen gestoppt, weil sich mindestens drei Personen mit Warnwesten in der Nähe des Gleisbetts aufhielten, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Morgen zunächst mitgeteilt hatte.

Ob die Sperrung mit Versammlungen und Protesten von Klimaaktivisten zusammenhing, war da noch unklar.



Doch im Laufe des Morgens wurde bekannt, dass mehrere Menschen unter anderem die Bahnverbindung des Mercedes-Werks in Bremen-Hemelingen blockiert hatten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die Aktion bereits gegen 6.20 Uhr begonnen: Mit Bannern und Warnwesten ausgestattet besetzten vier Menschen die Zufahrt zu dem Gelände. Spezialkräfte der Bundespolizei und der Polizei Bremen lösten die Personen von den Gleisen. Sicherheitshalber wurde daraufhin der Zugverkehr zwischen Bremen und Hannover für eineinhalb Stunden gesperrt.

"Parallel dazu stiegen zwei Vermummte mit Klettergeschirr auf ein Gebäudevordach des Autoherstellers", so die Polizei weiter. Diese hätten sich anschließend aber freiwillig wieder abgeseilt. Weitere vier Personen hätten zudem einen Gehweg vor dem Gelände besetzt.